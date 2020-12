Genoa Juventus Maran: “Giocato con forza, spiace per la squadra”

GENOA JUVENTUS MARAN Quinta sconfitta di fila in casa per il Grifone. Contro la formazione di Pirlo il Genoa perde 3 a 1 grazie ad una doppietta di Ronaldo su calcio di rigore. Non è bastato il gol del pareggio siglato da Sturaro dopo il vantaggio di Dybala

GENOA JUVENTUS MARAN Regge meno di 70′ il Genoa capace di fare una gara difensiva alla luce delle tantissime assenze e del blasone degli avversari. Si complica sempre di più la classifica del Grifone a quota sei punti in compagnia del Torino. Balzo in avanti della Vecchia Signora che tiene il passo a Napoli ed Inter vittoriose rispettivamente contro Sampdoria e Cagliari

GENOA JUVENTUS MARAN A SkySport il mister rossoblù ha così commentato la gara:

“A un certo punto è prevalsa la stanchezza, più che altro perché la Juventus è una grande squadra fatta di campioni. Mi dispiace perché avevamo fatto una partita molto attenta, mi dispiace veramente tanto per i ragazzi che hanno cercato di dare tutto. Probabilmente anche io potevo aiutarli, mi spiace perché hanno cercato di essere sempre compatti con grande sacrificio e partecipazione”

GENOA JUVENTUS MARAN Una classifica che piange e preoccupata sempre di più per il Genoa. Maran sembra vederne però la luce:

“Per noi è un momento particolare, tante volte non abbiamo avuto la lucidità nelle ripartenze, che magari in altre situazioni avremmo trasformato in occasioni pericolose. Dobbiamo uscire da questo momento, perché sono convinto tra l’altro che mettendo questo tipo di partecipazione in campo questa sia la strada. La fiducia nel fare determinate cose ti arriva quando vedi il risultato e cominci ad essere gratificato. Loro lo sanno che questa è la strada, oggi hanno giocato con grande forza e mi dispiace per loro”.

GENOA JUVENTUS MARAN Il tecnico si poi ancora soffermato sulla partita:

“Due rigori di Cristiano Ronaldo ci hanno piegato? Ci andiamo vicini sempre, ma ora oltre ad andarci vicini vogliamo colpire. Perché se vado indietro alla partita di Firenze, pareggiata in maniera rocambolesca, o a quella di Udine, non pareggiata per un piede, adesso speriamo di centrare il bersaglio: oltre andare vicini, ora vogliamo portare a casa qualcosa. Oggi era una partita di sacrifico e volevamo dare continuità al tipo di prestazione di Firenze e ci abbiamo messo tutto. Magari abbiamo sbagliato, soprattutto nel primo tempo, in cui abbiamo sprecato malamente qualche occasione, ma oggi in campo hanno messo una forza e una partecipazione incredibile. Era la prima cosa che avevo chiesto loro, una cosa sulla quale non dovevano sbagliare e oggi non hanno sbagliato. Mi dispiace per i ragazzi che hanno corso tanto, dato tutto e hanno finito che erano sfiniti. Quello che dobbiamo guardare è quanto stiamo costruendo”

