Genoa Jandrei in uscita, in arrivo un ex Toro tra i pali

GENOA JANDREI Arrivato nello scorso mercato di Gennaio 2019 è già in partenza dopo appena un anno al Genoa. Stiamo parlando di Jandrei, portiere del Genoa con appena una presenza in una stagione intera, a Parma lo scorso anno

GENOA JANDREI Il portiere sempre convocato in questa stagione ma mai sceso in campo, neanche in Coppa Italia, è pronto a lasciare il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport Jandrei sarà mandato in prestito all’Atletico Paranaense fino a dicembre in Brasile

GENOA JANDREI Ambito anche dalla Sampdoria nell’estate del 2018, il club blucerchiato scelse poi Audero, ha terminato anzitempo la sua avventura in Italia.

Al posto di Jandrei arriverà Salvador Ichazo, svincolato dal Torino: il portiere uruguaiano sosterrà le visite mediche giovedì al Baluardo. Ichazo sarà il vice Perin, Marchetti resterà nel ruolo di terzo portiere e motivatore del gruppo, vista la sua carica dalla panchina durante le partite.

GENOA JANDREI Il mercato ancora aperto in altri paesi del mondo ha permesso questa operazione: il portiere brasiliano potrà così tornare a giocare con continuità per mettere in luce i suoi valori visti negli ultimi anni. Magari per ritentare una nuova avventura al Genoa dato il prestito di Perin dalla Juventus fino a fine stagione, ma molto dipenderà dalla categoria visti che i rossoblù sono impegnati nella lotta per non retrocedere

