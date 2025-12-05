Genoa, ipotesi ritorno di Perin? La risposta della Juventus

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 5 Dicembre 2025 · Aggiornato il 5 Dicembre 2025

Il Genoa, insieme al nuovo tecnico Daniele De Rossi, sta pianificando il mercato di gennaio per capire in quali ruoli serve intervenire con maggiore urgenza per colmare le lacune presenti in rosa. Uno dei punti chiave emersi dai dialoghi fra le parti, sembra essere l’acquisto di un rinforzo in porta e l’idea, secondo Matteo Moretto, sarebbe un ritorno di Mattia Perin.

GENOA, IDEA PERIN-TRIS PER LA PORTA. OPERAZIONE COMPLICATA

L’attuale secondo portiere della Juventus ha già difeso la porta del Grifone ben due volte, dal 2013 al 2018 prima e dal 2020 al 2021 poi. Al momento però, l’ipotesi ritorno non è così facile dato che, dopo aver avviato i primi contatti, la dirigenza rossoblù avrebbe riscontrato un no per il trasferimento già a gennaio.

Si attendono comunque sviluppi sulla vicenda nelle prossime settimane, ma l’ipotesi di vedere nuovamente Perin con la maglia del Genoa, almeno a gennaio, sembra difficile. La società ligure sta già cercando alternative per piazzare il rinforzo tra i pali già a nel mercato invernale.

