Genoa-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La sfida della 15ª giornata di Serie A

Il programma della 15ª giornata di Serie A propone Genoa-Inter, incrocio di grande interesse tra ambizioni e necessità diverse. I rossoblù cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre i nerazzurri puntano a restare agganciati alle posizioni di vertice nonostante un’emergenza diffusa.

Le scelte di De Rossi in casa Genoa

Nel Genoa, Daniele De Rossi deve rinunciare all’acciaccato Ostigard, fermato da un problema muscolare al polpaccio. In difesa è pronto Otoa a completare il terzetto. Buone notizie invece per Frendrup, recuperato dopo una contusione alla testa e subito candidato a una maglia da titolare. A centrocampo conferma per Malinovskyi e Thorsby, mentre in attacco il tecnico si affiderà alla coppia Vitinha-Colombo. Restano ai box Messias e Siegrist, con Gronbaek recuperato in extremis.

Inter tra assenze e rotazioni

Situazione complessa per l’Inter di Cristian Chivu, costretto a fare i conti con le assenze di Acerbi e Calhanoglu, che si aggiungono a Dumfries e Darmian. In difesa spazio a Bisseck, mentre in regia occasione per Zielinski. Sulla fascia sinistra Carlos Augusto è favorito, con Dimarco in ballottaggio con Luis Henrique. Davanti Thuram resta leggermente avanti su Bonny per affiancare Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

Dove vedere Genoa-Inter in tv

La gara sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, oltre allo streaming su NOW e Sky Go.