Genoa-Inter, le dichiarazioni post gara di Conte e Maran

GENOA-INTER – Di seguito, ai microfoni Sky Sport le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico dell’Inter e di Rolando Maran, allenatore del Genoa al termine della gara vinta dai nerazzurri in Liguria per due a zero.

Antonio Conte: “Fin dall’inizio abbiamo comandato la partita, scesi in campo come nelle altre partite per fare la gara, a volte la sblocchi prima, a volte un po’ più tardi. Questa è una squadra che ha sempre mostrato equilibrio, va fatta un’analisi fredda: se si prendono due o tre gol in due o tre tiri, l’equilibrio c’è, ci sono solo alcuni errori. Bastoni? Ha lavorato un anno con noi, sa i tempi di accorciamento e di pressione. Ai nuovi bisogna dare tempo. Ranocchia? Bene, quando si lavora in maniera seria… Eriksen? Vi state fossilizzando, se merita gioca, altrimenti no. Lo stiamo mettendo nelle migliori condizioni per esprimersi”.

Rolando Maran: “Abbiamo preso gol nel momento migliore, nel secondo tempo siamo partiti con un piglio diverso. Abbiamo perso degli allenamenti e questo nella gara si vede, sembra ci sia meno personalità. E’ un peccato, anche la lucidità in certi momenti fa la differenza. Dobbiamo crescere tutti, è una squadra rinnovata che è potuta stare poco insieme. I ragazzi sono encomiabili, danno tutto quello che hanno in un momento difficile. . Il derby? Sono convinto che i ragazzi sapranno caricarsi per bene”.

OLTRE A “GENOA-INTER…”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: