Genoa-Inter, De Rossi: “Dovremo essere perfetti, risultati danno autostima. Chivu…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 12 Dicembre 2025 · Aggiornato il 12 Dicembre 2025

Daniele De Rossi ha parlato a due giorni dalla gara casalinga del Genoa contro l’Inter, quindicesima giornata di Serie A 2025/26. Così l’allenatore dei rossoblù:

“Arriviamo con la consapevolezza che affrontiamo una squadra molto forte e se questa sensazione di positività viene tramutata in presunzione, calma o tranquillità, l’Inter è la squadra migliore per farcela passare; se non trova una squadra perfetta rischia di umiliarti, è una squadra arrabbiata perché ha perso (contro il Liverpool) e non meritava per un episodio, saranno carichi.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

C’è la classifica, lo status che lo ricordano, se non facciamo una partita all’altezza il calcio è così, ci ha mostrato tante squadre fortissime perdere contro altre meno forti, ogni partita si può vincere, ha una lettura che può portarti ad una serata magica; c’è bisogno di consapevolezza, conoscenza dell’avversario e la lettura è mia responsabilità“.

Su Ostigard: “Speravo di entrargli dentro, si dà tanta importanza all’aspetto tattico ma si parla di meno quello che può fare la testa, il cuore, provare a ricevere amore in uno spogliatoio ferito dai risultati che non erano buoni. La disponibilità è stata incredibile, hanno consapevolezza del club, della tifoseria dietro, entrare dentro la testa è importante a qualsiasi livello, un giocatore non acceso non rende. Ostigard non sarà della partita, non è un infortunio grave ma non abbiamo tempo tecnico per farlo allenare“.

GENOA-INTER, DE ROSSI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

L’ex compagno di squadra Chivu sulla panchina dell’Inter: “Eravamo molto giovani quando giocavamo insieme, in campo avevamo sempre qualcosa da dire a livello tattico e motivazionale; un ragazzo tanto intelligente, giusto, quando ha un successo sei felice per lui, ovviamente non domenica sera. Merita le critiche positive, sono contento di riabbracciarlo ed è un vantaggio per tutti quanti avere una persona come Cristian; poi affianco c’è Kolarov, un fratello“.

Il calendario del Genoa: “Pisa, Inter, Atalanta, Roma, Milan, speriamo di fare punti. I risultati fanno tanto e danno autostima per poter battere una big, andiamo a fare la nostra partita. Non dobbiamo perdere, sappiamo che sono tante davanti ma andiamo con questa mentalità“.

Cosa Genova gli ha dato fino ad ora: “Tanto rispetto, l’ho percepito da subito. Ha dimenticato quanto ero fastidioso in campo, ostico e ostile, ho respirato aria positiva“.

De Rossi conclude: “Partita difficile, squadra forte che gioca anche bene; Bastoni, Dimarco, i centrocampisti sono tutti ex trequartisti dal grande palleggio, Bonny e Pio Esposito probabilmente sarebbero titolari in qualsiasi squadra di Serie A… c’è bisogno di un grande lavoro di squadra. Io non faccio niente di particolare con la squadra, sono tutti professionisti, abbiamo giocatori in campo di qualità e vanno messi in campo, gli allenatori dipendono dai giocatori. Sono fiducioso perché alleno una squadra forte in uno stadio che mi piace moltissimo e carico”.

Qui il video della conferenza integrale pubblicato sui canali ufficiali del club ligure.