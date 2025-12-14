Genoa-Inter, Chivu post gara: “Grande prova di maturità e carattere in un campo difficile”

Alessandro Collu · Pubblicato il 14 Dicembre 2025 · Aggiornato il 14 Dicembre 2025

Cristian Chivu ha parlato ai microfoni Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter contro il Genoa – reti di Bisseck e Lautaro nel primo tempo, poi Vitinha al 68′ – che significa il primo posto in classifica dopo le frenate di Milan e Napoli. Così l’allenatore nerazzurro:

“Partirei dalla prestazione in un campo sempre ostico e per quello che ha fatto vedere il Genoa da quando Daniele (De Rossi) è arrivato, sapevamo che dovevamo fare del nostro meglio dal punto di vista qualitativo e del carattere e avevamo ragione, abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo subito il gol nel secondo tempo e questo campo diventa difficile. Potevamo fare il 3-1, essere più attenti ma siamo riusciti a portare a casa la cosa più importante, i tre punti. Grande prova di maturità e carattere“.

Chivu aggiunge: “Lautaro e Pio Esposito? Ha preso tanti palloni tra le linee, è riuscito a fare gol, per le qualità e l’intelligenza che ha potrebbe giocare sotto una punta, Pio era poi il nostro terminale alto e probabilmente potevamo fare un po’ meglio nell’attaccare la profondità ma ci prendiamo tutto quello che i ragazzi riescono a dare e trasmettere, hanno tanta voglia di fare cose giuste per la squadra.

Il gioco sulla sinistra? Meno fluido, venivano a prendere Bastoni, ce lo bloccavano un po’ come ha fatto il Pisa e dobbiamo avere più alternative per attaccare, Bisseck ci ha dato soluzioni, poi c’è Luis Henrique, abbiamo preso delle contromisure“.