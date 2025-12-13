Genoa-Inter, Chivu: “Grande stagione, la realtà del campo è diversa. De Rossi? Apprezzo l’intelligenza, posso solo parlare bene di lui”

Alessandro Collu · Pubblicato il 13 Dicembre 2025 · Aggiornato il 13 Dicembre 2025

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dell’Inter contro il Genoa, quindicesima giornata di Serie A 2025/26. Così il tecnico dei nerazzurri:

“Affrontiamo una squadra che sta bene, ha ritrovato entusiasmo, punti con il nuovo allenatore e andare a Genova non è mai stato semplice per l’Inter.

Andiamo in campo con la stessa serenità, siamo consapevoli del nostro lavoro, di quello che stiamo facendo, la realtà del campo è diversa da quella raccontata; siamo consapevoli che a volte bisogna aggiungere qualcosa in più dal punto di vista dell’attenzione, della qualità. dell’organizzazione, l’intensità, la passione e il divertimento ma stiamo facendo una grande stagione, un gran campionato e cerchiamo di togliere quei bassi dove non riusciamo a portare a casa qualcosa“.

Chivu ritrova De Rossi: “Abbiamo l’umiltà di capire che dobbiamo imparare da quelli più bravi, con più esperienza, abbiamo sempre cercato di rubare qualcosa a livello tattico. Daniele lo apprezzo molto, quattro anni meravigliosi alla Roma, un capitano lo era anche prima quando non portava la fascia ma si è subito messo a disposizione del gruppo, ho sempre apprezzato l’intelligenza emotiva, calcistica, umana e ho un ricordo bellissimo, mi fa piacere parlare bene di lui, uno vero, leale, onesto“.

GENOA-INTER, CHIVU IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

L’allenatore ribadisce: “21 partite fatte fino ad ora, forse abbiamo sbagliato due tempi ma mai partite, questo dà fiducia e consapevolezza, ha tanta voglia di essere dominante e continuare un percorso che ci avvicina ai nostri obiettivi, la realtà del campo è diversa da quella che si dice in determinate sedi. Qualcuno diceva che eravamo falliti, finiti ma siamo ancora lì, un gruppo che si è sempre messo in gioco e la faccia, non era scontato dopo questa estate e possiamo ancora migliorare, questa è la cosa più importante“.

Il non riuscire a rimontare: “Ci sono gli episodi di una partita, abbiamo sbagliato due tempi, l’Udinese e a Napoli, poi siamo sempre stati lì, mettendo in mostra i nostri principi senza speculare qualcosa, mi prendo quello che siamo noi e la nostra identità”.

Chivu conclude: “Guardo quello che stiamo facendo, non valuto solo una vittoria, a volte si mettono troppe etichette, sappiamo che ci sono grandi aspettative e pressioni. ”

Qui il video della conferenza integrale pubblicato sui canali ufficiali dell’Inter.