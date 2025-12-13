 Salta al contenuto

Genoa-Inter, Chivu: “Grande stagione, la realtà del campo è diversa. De Rossi? Apprezzo l’intelligenza, posso solo parlare bene di lui”

Alessandro Collu
Inter Chivu

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dell’Inter contro il Genoa, quindicesima giornata di Serie A 2025/26. Così il tecnico dei nerazzurri:

Affrontiamo una squadra che sta bene, ha ritrovato entusiasmo, punti con il nuovo allenatore e andare a Genova non è mai stato semplice per l’Inter.

Andiamo in campo con la stessa serenità, siamo consapevoli del nostro lavoro, di quello che stiamo facendo, la realtà del campo è diversa da quella raccontata; siamo consapevoli che a volte bisogna aggiungere qualcosa in più dal punto di vista dell’attenzione, della qualità. dell’organizzazione, l’intensità, la passione e il divertimento ma stiamo facendo una grande stagione, un gran campionato e cerchiamo di togliere quei bassi dove non riusciamo a portare a casa qualcosa“.

Chivu ritrova De Rossi:Abbiamo l’umiltà di capire che dobbiamo imparare da quelli più bravi, con più esperienza, abbiamo sempre cercato di rubare qualcosa a livello tattico. Daniele lo apprezzo molto, quattro anni meravigliosi alla Roma, un capitano lo era anche prima quando non portava la fascia ma si è subito messo a disposizione del gruppo, ho sempre apprezzato l’intelligenza emotiva, calcistica, umana e ho un ricordo bellissimo, mi fa piacere parlare bene di lui, uno vero, leale, onesto“.

L’allenatore ribadisce: “21 partite fatte fino ad ora, forse abbiamo sbagliato due tempi ma mai partite, questo dà fiducia e consapevolezza, ha tanta voglia di essere dominante e continuare un percorso che ci avvicina ai nostri obiettivi, la realtà del campo è diversa da quella che si dice in determinate sedi. Qualcuno diceva che eravamo falliti, finiti ma siamo ancora lì, un gruppo che si è sempre messo in gioco e la faccia, non era scontato dopo questa estate e possiamo ancora migliorare, questa è la cosa più importante“.

Il non riuscire a rimontare: “Ci sono gli episodi di una partita, abbiamo sbagliato due tempi, l’Udinese e a Napoli, poi siamo sempre stati lì, mettendo in mostra i nostri principi senza speculare qualcosa, mi prendo quello che siamo noi e la nostra identità”.

Chivu conclude: “Guardo quello che stiamo facendo, non valuto solo una vittoria, a volte si mettono troppe etichette, sappiamo che ci sono grandi aspettative e pressioni.

Qui il video della conferenza integrale pubblicato sui canali ufficiali dell’Inter.

