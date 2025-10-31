Genoa, incontro decisivo tra Diego Lopez e Vieira: il punto

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 31 Ottobre 2025 · Aggiornato il 31 Ottobre 2025

Il futuro di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa è appeso a un filo. Dopo la sconfitta interna contro la Cremonese, la posizione del tecnico francese è tornata fortemente in discussione. Con soli 3 punti in classifica, frutto di tre pareggi e sei sconfitte, il club rossoblù è ultimo in Serie A e mostra segnali preoccupanti sia in fase offensiva che difensiva.

Il cambio di direzione sportiva

Il patron Dan Sucu, insieme all’amministratore delegato Blazquez, ha deciso di cambiare rotta iniziando dal settore dirigenziale. È stato infatti sollevato dall’incarico Marco Ottolini, direttore sportivo del club, vicino alla Juventus e sempre più distante dal progetto tecnico del Grifone. Al suo posto è arrivato lo spagnolo Diego Lopez, ex dirigente di Deportivo La Coruña e Lens, chiamato a gestire una situazione già critica.

Un confronto decisivo per il futuro di Vieira

GENOA VIEIRA – Appena arrivato a Genova, Lopez ha incontrato Vieira per analizzare la crisi e valutare se proseguire insieme. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il colloquio servirà a decidere se concedere al tecnico un’ultima possibilità nel posticipo contro il Sassuolo, in programma lunedì 3 novembre.

Per ora, Vieira continuerà a dirigere la squadra, ma la fiducia nei suoi confronti appare ridotta al minimo. In caso di esonero, la soluzione più immediata porta a Domenico Criscito, attuale tecnico dell’Under 17, affiancato da Roberto Murgita. Sullo sfondo restano i nomi di Paolo Vanoli, Davide Ballardini e Daniele De Rossi.

