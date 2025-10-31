Genoa, incontro decisivo tra Diego Lopez e Vieira: il punto
Il futuro di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa è appeso a un filo. Dopo la sconfitta interna contro la Cremonese, la posizione del tecnico francese è tornata fortemente in discussione. Con soli 3 punti in classifica, frutto di tre pareggi e sei sconfitte, il club rossoblù è ultimo in Serie A e mostra segnali preoccupanti sia in fase offensiva che difensiva.
Il cambio di direzione sportiva
Il patron Dan Sucu, insieme all’amministratore delegato Blazquez, ha deciso di cambiare rotta iniziando dal settore dirigenziale. È stato infatti sollevato dall’incarico Marco Ottolini, direttore sportivo del club, vicino alla Juventus e sempre più distante dal progetto tecnico del Grifone. Al suo posto è arrivato lo spagnolo Diego Lopez, ex dirigente di Deportivo La Coruña e Lens, chiamato a gestire una situazione già critica.
Un confronto decisivo per il futuro di Vieira
GENOA VIEIRA – Appena arrivato a Genova, Lopez ha incontrato Vieira per analizzare la crisi e valutare se proseguire insieme. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il colloquio servirà a decidere se concedere al tecnico un’ultima possibilità nel posticipo contro il Sassuolo, in programma lunedì 3 novembre.
Per ora, Vieira continuerà a dirigere la squadra, ma la fiducia nei suoi confronti appare ridotta al minimo. In caso di esonero, la soluzione più immediata porta a Domenico Criscito, attuale tecnico dell’Under 17, affiancato da Roberto Murgita. Sullo sfondo restano i nomi di Paolo Vanoli, Davide Ballardini e Daniele De Rossi.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo