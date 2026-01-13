Genoa in pole per Baldanzi: Roma valuta l’addio a gennaio

Il Genoa accelera sul mercato e si porta in testa alla corsa per Tommaso Baldanzi. Il trequartista classe 2003, arrivato alla Roma con grandi aspettative, potrebbe lasciare la Capitale in questa finestra di gennaio, alla ricerca di continuità e spazio.

Il Genoa prende vantaggio

Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, il Genoa è oggi il club più avanti nella trattativa. I rossoblù hanno individuato in Baldanzi il profilo ideale per aumentare qualità e imprevedibilità tra le linee, puntando su un giocatore giovane ma già abituato alla pressione della Serie A. L’operazione viene valutata con attenzione anche dalla Roma, che non esclude una soluzione temporanea.

Il fattore De Rossi

A rendere la pista ancora più credibile è il legame con Daniele De Rossi, che conosce bene Baldanzi per averlo già allenato in giallorosso. La stima tecnica dell’allenatore rappresenta un elemento chiave e potrebbe facilitare il dialogo tra le parti, soprattutto sul piano del progetto sportivo.

Fiorentina più defilata

Resta sullo sfondo la Fiorentina, che da settimane monitora il giocatore. Al momento, però, i viola sembrano leggermente indietro rispetto al Genoa, più deciso nel voler affondare il colpo e chiudere in tempi brevi.

Scenario di mercato

La Roma riflette sulla formula più adatta, valutando un prestito che permetta a Baldanzi di crescere senza perdere il controllo del cartellino. Il mercato invernale entra nel vivo e il Genoa prova a sfruttare il momento per piazzare un colpo mirato, capace di incidere subito sulla stagione in corso.