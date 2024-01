GENOA, IN ARRIVO ZANOLI DAL NAPOLI– Il Genoa apre i propri battenti sul mercato. I rossoblu, alle prese con i corteggiamenti di tanti top club per Dragusin, valutano anche altre cessioni. In primis la partenza di Hefti al Montpeiller (affare in chiusura sulla base di un prestito) e l’addio a Guldames, Puscas e Jagiello.

Tramite le uscite, la dirigenza del Grifone punta a raccogliere un tesoretto da reinvestire sul mercato. Il nome in cima alla lista è quello di Alessandro Zanoli del Napoli. Il terzino classe 2000 ha già calcato il prato di Marassi, avendo disputato la scorsa stagione con la maglia della Sampdoria. L’arrivo di Mazzocchi al Napoli ha, di fatto, spianato la strada che dovrebbe portare Zanoli in Liguria. Il giovane giocatore approderà al Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

