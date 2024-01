GENOA, IL NAPOLI E IL TOTTENHAM SI FANNO AVANTI PER DRAGUSIN – Radu Dragusin è un pezzo pregiato del mercato invernale. Il difensore del Genoa sta stupendo tutti grazie a un campionato fin qui superlativo e le attenzioni delle big non tardano ad arrivare.

I due club che si sono mossi per l’acquisto del classe 2002 sono il Napoli e il Tottenham. Gli Spurs hanno già presentato un’offerta al Grifone di 22 milioni di euro. I rossoblu hanno rispedito la proposta al mittente, sottolineando che Dragusin lascerà la Liguria per non meno di 35 milioni di euro. Il Napoli studia la situazione e valuta l’inserimento di un giocatore nella trattativa. L’indiziato numero 1 è Leo Ostigard. Il difensore norvegese è un volto noto a Genova, avendo indossato la casacca del Grifone nella stagione 2021-2022. Oltre al cartellino di Ostigard, il Napoli è pronto a mettere sul piatto 20 milioni.

De Laurentiis non ha intenzione di spendere cifre astronomiche e il Tottenham ne è consapevole. Proprio per questo motivo, qualora il Genoa rifiutasse la proposta partenopea, gli inglesi proveranno lo sprint finale, alzando l’offerta e assicurandosi le prestazioni di Dragusin.

