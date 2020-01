Mercato Genoa, il mercato da Falque passando per le cessioni

MERCATO GENOA – La salvezza del Grifone passerà senza dubbio dall’attacco. E’ il reparto da rinforzare, lo dimostra l’arrivo di Destro e le diverse trattative in piedi

MERCATO GENOA – In uscita Pinamonti ma la situazione appare complicata come spiegato dal collega Pedullà sul proprio sito:

“Ma c’è un cavillo, molto importante che blocca una potenziale operazione, nonostante l’interesse della Spal. Questo: il Genoa ha preso l’attaccante in prestito con obbligo di riscatto dall’Inter, obbligo (da 18 milioni di euro) che scatterebbe dal prossimo 1° febbraio. L’Inter si è assicurata, sulla parola, un eventuale diritto di riacquisto tutto da verificare. Ma questo è un discorso secondario rispetto alla volontà di mandare a giocare Pinamonti in questa sessione di mercato. Se il Genoa ha un obbligo di riscatto, evidentemente non può girare il prestito del calciatore a un altro club, indipendentemente dal fatto che si tratti di una concorrente o meno per la corsa alla salvezza. Un imbuto che lascia Pinamonti in uno stato di assoluto stand-by”

MERCATO GENOA – Potrebbe anche restare in rossoblù Pinamonti e giocarsi le proprie carte assieme a Destro e Favilli. In uscita Saponara diretto a Lecce con il benestare della Fiorentina.

In entrata potrebbe esserci il ritorno di Falque dal Torino, in settimana è previsto un incontro.

