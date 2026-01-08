Genoa, idea Pablo Marì: valutazioni per rinforzare la difesa

Il Genoa prepara le prime mosse in vista del mercato di gennaio e guarda con attenzione al reparto difensivo. La priorità è inserire esperienza e affidabilità in una linea che, nella seconda parte della stagione di Serie A, sarà chiamata a reggere ritmi e pressioni crescenti.

Un profilo esperto per dare equilibrio

Tra i nomi monitorati spicca quello di Pablo Marì, difensore spagnolo classe 1993 oggi alla Fiorentina. Arrivato a Firenze nel gennaio 2025 dal Monza, Marì ha firmato un contratto valido fino a giugno 2027 e, nell’attuale stagione di Serie A, ha collezionato 11 presenze. Un minutaggio che racconta un ruolo da alternativa, ma anche una piena affidabilità quando chiamato in causa.

Costi sostenibili e tempistiche chiare

Il valore di mercato di Pablo Marì, secondo Transfermarkt, è stimato in 2,5 milioni di euro. Una cifra considerata accessibile dal Genoa, soprattutto se rapportata all’esperienza internazionale del giocatore e alla conoscenza del campionato italiano. In estate si era parlato di un possibile trasferimento al Torino per una valutazione tra i 2 e i 3 milioni, segnale di un profilo già appetibile.

Le alternative sul tavolo del Genoa

La pista Marì non è l’unica. Il Genoa segue anche Diego Coppola del Brighton, giovane centrale italiano sul quale però c’è forte concorrenza da Torino, Fiorentina e Milan. Un quadro che spinge il club rossoblù a riflettere su tempi e strategie.

Ecco il punto: Pablo Marì rappresenta una soluzione pronta, economicamente sostenibile e coerente con le esigenze immediate del Genoa. Gennaio dirà se questa valutazione diventerà una trattativa concreta.