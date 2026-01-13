Genoa, idea Ortega per la porta: valutazioni in corso

Il Genoa continua a muoversi con attenzione sul mercato invernale, soprattutto sul fronte portieri. Lo stop alla trattativa per Bento ha costretto la dirigenza rossoblù a valutare profili alternativi, aprendo scenari nuovi e ancora in fase esplorativa.

Lo stop per Bento e il cambio di rotta

Il portiere brasiliano, seguito con interesse dal club ligure, resta al centro di un braccio di ferro con l’Al-Nassr, che al momento ha bloccato l’operazione per motivi tecnici. Una chiusura che ha spinto il Genoa a guardarsi intorno, senza accelerazioni forzate ma con l’obiettivo di non farsi trovare impreparato.

Ortega, un profilo che intriga

Tra i nomi monitorati figura Stefan Ortega, estremo difensore del Manchester City. Il portiere tedesco di origine spagnola, arrivato in Premier League nel luglio 2022, rappresenta un’opzione ritenuta interessante sotto il profilo dell’esperienza internazionale. Al momento, però, l’interesse resta allo stadio preliminare, più un’idea che una vera trattativa.

Situazione contrattuale e concorrenza

Ortega ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e in questa stagione non ha ancora collezionato presenze in Premier League. Il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, si aggira intorno ai 5 milioni di euro. In passato il portiere è stato accostato anche a Celtic e West Ham United, mentre un’offerta del Fenerbahçe nell’estate 2025 oscillava tra i 3 e i 4 milioni.

Strategia prudente del Genoa

Il Genoa prende tempo. Prima di affondare su Ortega o su altri profili, il club vuole capire se la pista Bento sia definitivamente tramontata. La sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi per delineare le scelte tra i pali.