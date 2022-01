Genoa, fatta per Miranchuk – Il Genoa ha, di fatto, chiuso un altro importantissimo colpo di mercato in entrata. Secondo quanto raccolto da “Gianluca Di Marzio“, infatti, i rossoblu hanno acquistato Aleksej Miranchuk dall’ Atalanta anche se, nonostante vi sia l’accordo tra società e giocatore, il suo trasferimento in Liguria non sarà immediato.

Genoa, fatta per Miranchuk – Questo perchè Gian Piero Gasperini, tecnico dei nerazzurri, avrebbe chiesto qualche giorno prima di liberare definitivamente il giocatore, a causa dei tanti infortuni che in questo periodo hanno falcidiato la “Dea” e che, inevitabilmente, comportano valutazioni di questo tipo. L’ operazione, però, è praticamente conclusa e ben presto Sheva potrà godersi il suo nuovo fantasista.

LEGGI ANCHE: