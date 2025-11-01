Genoa, Diego Lopez è il nuovo Chief of Football: la nota del club

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 1 Novembre 2025 · Aggiornato il 1 Novembre 2025

Procede spedita la rivoluzione in casa Genoa: questa mattina si è dimesso Patrick Vieira ed è out anche l’ormai ex direttore sportivo Ottolini. Per il momento, al posto del tecnico francese, ci penserà Criscito a guidare la squadra, almeno per la gara di lunedì contro il Sassuolo. Ottolini invece, sarà sostituito permanentemente da Diego Lopez che è ufficialmente un nuovo dirigente rossoblù.

GENOA, UFFICIALE L’ARRIVO DI DIEGO LOPEZ

Questo l’annuncio ufficiale del club ligure: “Genoa CFC comunica di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez, classe 1989, con un curriculum professionale costruito, nel ruolo di direttore sportivo, capo-scouting e osservatore, nelle società sportive del Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens.

“Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali”, dichiarano il Presidente del Genoa Dan Sucu e il CEO Andrés Blázquez, “per dare impulso alle strategie nell’area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze, in un’ottica sia di breve che di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro”.

Diego Lopez: "Ringrazio la proprietà e il management per la fiducia, È un onore lavorare per un club di grandi tradizioni, con una grande tifoseria e con una progettualità chiara sulle azioni da intraprendere: ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso. Confido di essere all'altezza delle aspettative di questa Società e desidero porgere un saluto a tutti quelli che vogliono il bene del Genoa".

