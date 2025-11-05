Genoa, De Rossi sarà il nuovo tecnico: accordo fino a fine stagione

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il Genoa riparte da Daniele De Rossi

Il Genoa ha scelto Daniele De Rossi come nuovo allenatore. L’ex tecnico della Roma è atteso in città in serata per firmare il contratto che lo legherà al club rossoblù fino a fine stagione. La decisione è arrivata dopo un confronto tra la dirigenza e il presidente Sucu, che hanno optato per anticipare i tempi rispetto alla sosta di campionato.

Una scelta decisa e ponderata

Nonostante la fiducia temporanea accordata a Murgita e Criscito, il club ha ritenuto opportuno agire subito per dare continuità e stabilità al gruppo. De Rossi, sin da sabato scorso, era la prima scelta della società, preferito a Paolo Vanoli, inizialmente considerato una valida alternativa.

La sfida del tecnico romano

Il nuovo allenatore eredita una squadra reduce dalla prima vittoria stagionale, ottenuta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma ancora in piena zona rossa della classifica. De Rossi guiderà la sua prima seduta domani a Pegli, con l’obiettivo di imprimere subito il suo marchio e rilanciare un Genoa in cerca di identità e risultati. La piazza crede nella sua grinta e nella capacità di trasmettere mentalità vincente a un gruppo che ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità.

