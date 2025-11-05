Genoa, De Rossi sarà il nuovo tecnico: accordo fino a fine stagione
Foto © Stefano D’Offizi
Il Genoa riparte da Daniele De Rossi
Il Genoa ha scelto Daniele De Rossi come nuovo allenatore. L’ex tecnico della Roma è atteso in città in serata per firmare il contratto che lo legherà al club rossoblù fino a fine stagione. La decisione è arrivata dopo un confronto tra la dirigenza e il presidente Sucu, che hanno optato per anticipare i tempi rispetto alla sosta di campionato.
Una scelta decisa e ponderata
Nonostante la fiducia temporanea accordata a Murgita e Criscito, il club ha ritenuto opportuno agire subito per dare continuità e stabilità al gruppo. De Rossi, sin da sabato scorso, era la prima scelta della società, preferito a Paolo Vanoli, inizialmente considerato una valida alternativa.
La sfida del tecnico romano
Il nuovo allenatore eredita una squadra reduce dalla prima vittoria stagionale, ottenuta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma ancora in piena zona rossa della classifica. De Rossi guiderà la sua prima seduta domani a Pegli, con l’obiettivo di imprimere subito il suo marchio e rilanciare un Genoa in cerca di identità e risultati. La piazza crede nella sua grinta e nella capacità di trasmettere mentalità vincente a un gruppo che ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo