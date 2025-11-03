Genoa, De Rossi in pole per la panchina: Vanoli più indietro
Foto © Stefano D’Offizi
Genoa verso la scelta del nuovo tecnico
Dopo la separazione con Patrick Vieira, il Genoa è pronto a voltare pagina: nelle prossime ore il club ligure definirà il nome del nuovo allenatore, con Daniele De Rossi in vantaggio su Paolo Vanoli. La decisione, attesa a breve, sarà cruciale per il prosieguo della stagione 2025/26 di Serie A, che finora ha visto i rossoblù protagonisti di un avvio negativo.
De Rossi favorito su Vanoli
De Rossi, ex tecnico di SPAL e Roma, ha convinto per idee chiare e carisma, mentre Vanoli, reduce dall’esperienza con il Torino, resta un’opzione concreta ma più defilata. Il terzo nome, Luca Gotti, è ormai fuori dai giochi.
La decisione è imminente
GENOA DE ROSSI – La società intende chiudere rapidamente per permettere al nuovo tecnico di lavorare durante la settimana e preparare al meglio la prossima sfida di campionato. De Rossi, se confermato, avrà l’obiettivo di portare nuova energia e identità a una squadra che ha bisogno di ritrovare fiducia e risultati.
