Genoa-De Rossi, c’è l’ufficialità
Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Daniele De Rossi che guiderà la panchina rossoblù dopo l’esonero di Patrick Vieira. Il quarantaduenne romano svolgerà il primo allenamento questo pomeriggio in vista della prossima gara di campionato, un delicato scontro diretto vista la classifica contro la Fiorentina.
Nella giornata di domani, consueta conferenza prepartita e la prima di De Rossi da tecnico del Genoa che riceve “un caloroso benvenuto” affianco ai ringraziamenti del club ligure per l’attaccamento ai colori da parte di Roberto Murgita e Domenico Criscito, in panchina qualche giorno fa nella vittoriosa trasferta contro il Sassuolo.
OLTRE A “GENOA-DE ROSSI…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Fiorentina-Pioli, si volta pagina: ufficiale l’esonero
- Napoli-Eintracht, Conte: “Critiche su tutto; il napoletano è un sognatore, troppe voci e chiedo di essere compatti e vicini”
- Verona-Inter, a Zielinski risponde Giovane ma al 94′ autogol fatale
- Juventus, Spalletti si presenta in bianconero: “Sensazioni bellissime, stimolante tutto; riportiamola ad alti livelli”
- Verona-Cagliari 2-2: a Gagliardini ed Orban rispondono Idrissi e Felici
- Napoli-Inter, le dichiarazioni di Conte e Chivu post gara
- Bologna-Skorupski, rinnovo e quasi dieci anni insieme
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Camp Nou-Barcellona, le ultime: il comunicato blaugrana
- Chelsea-Benfica, Mourinho: “Bella accoglienza? E’ cultura inglese, sarà diverso a Torino. Napoli…”
- Verona-Juventus, (quasi) tutto nel primo tempo: gara e dichiarazioni post
- Milan, Rabiot si presenta: “Grande voglia, scelta e progetto giusto. Allegri, l’ambiente…”
- Cremonese, Vardy si presenta: “Bello sentirsi voluto, grande esperienza. Maresca, Ranieri…”
- Sorteggi Champions League 2025/26: Chelsea per Napoli e Atalanta (anche rispettivamente City e Psg), Real-Juve, Inter con due inglesi
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”
- Milan, Allegri si (ri)presenta: “Entusiasta, si parte dalla società, porre le basi e a marzo si decide la stagione. Leao…”
- Cagliari, Pisacane e Angelozzi si presentano: “Sana paura, tanta passione e orgoglio; progetto giovane richiede pazienza, non sono Guardiola”