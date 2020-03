Genoa Nicola: “Credo nella salvezza, teniamo attivi i giocatori”

GENOA NICOLA – Giornata social oggi per il tecnico del Grifone che nel corso di una diretta Instagram ha avuto occasione di confrontarsi con i tifosi. Davide Nicola si è così dedicato ai supporters rossoblù.

GENOA NICOLA – Sulla situazione di emergenza che sta vivendo non solo l’Italia, ma tutto il mondo, il mister ha così risposto a Giorgio.

“Sono a Genova in attesa di novità. I calciatori hanno qualcosa da fare a casa, si dividono in lavori specifici, fisici, aerobici, per quello che permette il luogo di allenamento; e hanno un ripasso tecnico tattico, video individuali su punti di forza e aree di miglioramento, un ripasso del regolamento. Insomma si cerca di tenerli attivi e reattivi, cercando di portare avanti una normalità in un momento non semplice”.

Inevitabile una domanda sulla situazione attuale in casa Grifone e sul suo futuro. Ecco la risposta del mister a Roberto:

“Non è facile rispondere. A Genova mi sento a casa, è una realtà che mi fa stare bene, che mi è naturale nel rappresentare. Cosa succederà in futuro, a causa della situazione attuale, non possiamo saperlo ma sappi che allenare il Genoa , come quando ci avevo giocato, per me ha sempre rappresentato qualcosa di speciale”.

GENOA NICOLA Il mister ha dimostrato di essere già molto attaccato alla squadra e alla piazza, esattamente come quando è stato giocatore negli anni ’90

“Ho giocato nel settore giovanile, ero arrivato a 14 anni, ho avuto maestri come Mainetto, Maselli e lo stesso Perotti. Attraverso questi grandi maestri con la fortuna di giocare in questo settore giovanile, si parlava di storia, di vestire questa maglia, ci si avvicinava in punta di piedi alla prima squadra. Le scuole le ho fatte in gran parte qui, mia moglie è di Genova, quattro dei miei cinque figli sono nati qui”

Poi sulla lotta salvezza:

“Ci credo ciecamente e lo desidero fortemente. Con il lavoro intrapreso e quello che si porterà avant riusciremo a raggiungere l’obiettivo”

LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: