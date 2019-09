Genoa Criscito: “C’è ancora tanto da fare”

Oggi è stata la volta di Criscito che attraverso Instagram ha scritto poche ma concrete righe:

“È stata una partita difficile non giocata al livello di quelle precedenti. Guardiamo il lato positivo che è quello di non aver preso gol. C’è ancora tanto da fare”

GENOA CRISCITO – Testa adesso alla difficile trasferta contro la Lazio di domenica prossima. La squadra dovrà reagire e tornare ad essere pimpante, così come vista contro Fiorentina ed Atalanta. Andreazzoli contro Lazio e Milan, secondo molti addetti ai lavori, potrebbe giocarsi il suo futuro in casa rossoblù. Si fanno i nomi di Gattuso e Nicola, anche se è ancora presto per una rivoluzione dalla panchina

