Genoa, colpo tra i pali: accordo con l’Al Nassr per Bento

Accordo chiuso con l’Al Nassr

Il Genoa accelera e piazza un colpo mirato a poche ore dal posticipo di Serie A contro il Cagliari. Come riportato da Fabrizio Romano, il club rossoblù ha raggiunto l’intesa con l’Al Nassr per l’arrivo di Bento, portiere brasiliano classe 1999. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 9 milioni di euro, formula che consente al Genoa di programmare con equilibrio il futuro tra i pali.

Firma dopo Genoa-Cagliari

I tempi sono chiari. La firma di Bento è attesa nelle ore immediatamente successive alla gara con il Cagliari, passaggio formale che sancirà l’ingresso del brasiliano nel campionato italiano. La dirigenza del Genoa ha lavorato sotto traccia per chiudere rapidamente l’operazione, evitando inserimenti e garantendosi un profilo ritenuto affidabile e pronto.

Chi è Bento, nuovo volto della Serie A

Cresciuto in Brasile e affermatosi con la maglia dell’Al Nassr, Bento arriva in Serie A con un bagaglio di esperienza già significativo. Con il club saudita ha collezionato 59 presenze ufficiali, mantenendo la porta inviolata in 20 occasioni. Numeri che raccontano un portiere reattivo, solido nelle uscite e con una buona gestione del gioco con i piedi.

Il Genoa investe sul presente ma guarda avanti. L’arrivo di Bento alza il livello della rosa e aggiunge concorrenza in un ruolo chiave, con l’obiettivo di dare continuità al progetto tecnico rossoblù.