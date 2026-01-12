Genoa, colpo di scena Bento: l’Al-Nassr blocca il trasferimento

Trattativa improvvisamente congelata

Quando l’operazione sembrava ormai avviata alla conclusione, il mercato del Genoa subisce un’improvvisa frenata: l’arrivo di Bento tra i pali rischia seriamente di saltare. Come riportato da Sky Sport, l’Al-Nassr ha deciso di bloccare la partenza del portiere brasiliano, cambiando radicalmente lo scenario che si stava delineando nelle ultime ore.

Emergenza in casa Al-Nassr

Alla base della decisione c’è una situazione di forte criticità interna al club saudita. Dopo la sconfitta contro l’Al-Hilal di Inzaghi, l’Al-Nassr ha perso per squalifica Nawaf Al-Aqidi, espulso per condotta violenta e destinato a restare fuori almeno due giornate. Con il terzo portiere già fermo per infortunio, la dirigenza ha scelto di non scoprirsi ulteriormente, congelando l’uscita di Bento verso il Genoa.

De Rossi in attesa, il Genoa valuta alternative

Per il Genoa si tratta di un intoppo pesante. Il club rossoblù credeva di aver definito un rinforzo chiave per la seconda parte della stagione di Serie A, ma ora dovrà valutare il da farsi. Le opzioni sul tavolo sono due: tornare sul mercato alla ricerca di un profilo alternativo oppure proseguire con Leali, protagonista di prestazioni convincenti che hanno già raccolto gli elogi di De Rossi.

Scenario aperto

Al momento non si registrano spiragli immediati per lo sblocco della trattativa. Molto dipenderà dall’evoluzione dell’emergenza portieri in casa Al-Nassr. Intanto, il Genoa resta in attesa, consapevole che il tempo stringe e che le scelte tra i pali potrebbero incidere in modo decisivo sul prosieguo della stagione.