Genoa, colpo Bento: accordo con l’Al Nassr, battuto il West Ham

Il Genoa accelera tra i pali

Il Genoa ha definito un’operazione di peso per la seconda parte della stagione di Serie A: il club rossoblù ha raggiunto l’accordo con l’Al Nassr per Bento Matheus Krepski, portiere brasiliano pronto a rientrare in Europa dopo l’esperienza in Saudi Pro League. La formula è quella del prestito semestrale con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro, una soluzione ritenuta sostenibile e strategica dalla dirigenza ligure.

Formula chiara e ruolo centrale nel progetto

L’intesa prevede un elemento decisivo: la garanzia di un posto da titolare per sei mesi. Un dettaglio che ha inciso in modo concreto sulla scelta di Bento, desideroso di ritrovare continuità dopo aver perso il ruolo di numero uno all’Al Nassr, superato nelle gerarchie da Al-Aqidi. Il Genoa ha offerto certezze tecniche immediate, convincendo il giocatore e il suo entourage.

West Ham superato, pesa l’obiettivo Mondiale

Sul portiere classe 1999 si era mosso anche il West Ham, ma l’offerta inglese non ha avuto lo stesso peso sul piano sportivo. Per Bento, la possibilità di giocare con continuità in Serie A con la maglia del Genoa rappresenta un passaggio chiave per restare nel giro della Seleção in vista del prossimo Mondiale. A rafforzare l’operazione c’è anche il recente ottenimento del passaporto italiano, che facilita l’inserimento nel contesto europeo.