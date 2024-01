GENOA BOHINEN – Rinforzo in arrivo per il centrocampo del Genoa: come riportato da Sky Sport, i rossoblu hanno chiuso la trattativa con la Salernitana per il trasferimento di Emil Bohinen.

Accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, per un’operazione complessiva da circa 2 milioni di euro. Il norvegese è atteso in Liguria nella serata di domani per poi svolgere le visite Mercoledì.

