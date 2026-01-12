Genoa-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv

Una sfida pesante per la classifica

La 20ª giornata di Serie A prevede il match Genoa-Cagliari, in programma oggi alle 18.30. Una partita che vale molto più dei tre punti. Entrambe le squadre cercano continuità e margine sulla zona calda, in un confronto che promette equilibrio e intensità, soprattutto sul piano tattico.

Le scelte di De Rossi

In casa Genoa, Daniele De Rossi sembra orientato a confermare gran parte dell’undici visto a San Siro. Tra i pali ci sarà Leali, mentre nel terzetto difensivo Marcandalli appare favorito su Otoa accanto a Ostigard e Vasquez. Sulle corsie agiranno Martin e Norton-Cuffy, con Thorsby in vantaggio su Ellertsson in mezzo al campo. In attacco spazio al tandem Colombo-Vitinha, con Ekhator pronto a incidere dalla panchina.

I dubbi di Pisacane

Sul fronte Cagliari, Fabio Pisacane deve sciogliere gli ultimi nodi offensivi. Borrelli e Kilicsoy restano in pole, ma Luvumbo ed Esposito sono opzioni credibili a gara in corso. A centrocampo Mazzitelli insidia Gaetano, mentre sulla sinistra torna Obert. La linea difensiva sarà guidata dall’esperienza di Mina.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Gaetano, Obert; Borrelli, Kilicsoy. All. Pisacane.

Dove vederla in tv

Genoa-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati con Zona DAZN potranno seguirla anche su Sky, canale 214. Disponibile inoltre in streaming tramite app e sito ufficiale DAZN.