Genoa-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

La domenica della 22ª giornata di Serie A prevede alle ore 15 il match Genoa-Bologna, sfida dal peso specifico rilevante per classifica e ambizioni. Al Ferraris si incrociano due squadre in crescita, accomunate dalla ricerca di continuità e identità, con scelte tecniche che potrebbero incidere sull’equilibrio del match.

Le scelte di De Rossi

In casa Genoa, Daniele De Rossi valuta un possibile cambio tra i pali: Leali rischia la panchina, con il nuovo arrivato Bijlow favorito per l’esordio. In difesa pesa la squalifica di Ostigard, che apre le porte al rilancio di Otoa al centro del terzetto arretrato. Sulla corsia destra torna in pole Norton-Cuffy, mentre in mezzo al campo il riferimento resta Malinovskyi, chiamato a dare ritmo e qualità. In avanti spazio alla coppia Vitinha-Colombo, con compiti complementari tra profondità e raccordo.

Le scelte di Italiano

Sul fronte Bologna, Vincenzo Italiano recupera Castro, rientrato dalla sindrome influenzale e convocato, anche se restano pronte le alternative Immobile e Dallinga. Sulla trequarti si candida Odgaard, con Orsolini e Cambiaghi larghi nel tridente offensivo. In mediana agirà Freuler, mentre la difesa sarà guidata da Heggem. Sulla sinistra, vista la squalifica di Miranda, spazio a Lykogiannis. Tra i pali salgono le quotazioni del ristabilito Skorupski.

Dove vederla in tv

Genoa-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle ore 15. Disponibile anche tramite app DAZN su smart tv, Sky Q e canale DAZN su Sky.