Genoa Bologna, Andreazzoli: “Preziosi? Confronto normale, ora testa a domani”

GENOA BOLOGNA – Si deve voltare pagina in casa Genoa dopo la brutta sconfitta di Cagliari https://www.europacalcio.it/cagliari-genoa-si-apre-la-quarta-giornata-di-serie-a-live-215394/

Nelle ultime ore erano circolate tra i media notizie di un forte richiamo di Preziosi ad Andreazzoli https://www.europacalcio.it/preziosi-andreazzoli-il-patron-rossoblu-arrabbiato-per-il-ko-con-il-suo-tecnico-215498/

GENOA BOLOGNA – Ci ha pensato oggi il tecnico in conferenza stampa a fare chiarezza, come riportato da Buoncalcioatutti:

“Abbiamo parlato a lungo, anche nella giornata di ieri. E lo faremo anche stasera, come siamo abituati da sempre, da quando ci siamo conosciuti. E poi c’è un confronto normale su situazioni che talvolta sono variabili. Subito dopo l’Atalanta avevamo tutti e due uno stato d’animo molto positivo, nonostante la sconfitta. Ieri tutti e due avevamo uno stato d’animo più amaro, potendo fare qualcosa di più rispetto a quanto fatto. Ma abbiamo concordato, in definitiva, che siamo mancati in una ventina di minuti di Cagliari-Genoa”

Il tecnico è voluto tornare sulla gara in Sardegna:

“Non si è visto il Genoa delle prime tre gare per una ventina di minuti nel secondo tempo, perché il primo è stato condotto ad ottimo livello secondo tutti e due. E poi abbiamo avuto un calo di una ventina di minuti, nelle corde di qualunque squadra, anche di quelle più forti di noi. Siamo stati bravi a riordinare le idee e portare il risultato in parità, rovinando tutto e in particolare l’immagine di quella gara col terzo gol subito. Che sarebbe da cancellare, ma non si può cancellare e rimane”

GENOA BOLOGNA – Poi ancora su Preziosi:

“Abbiamo discusso di queste cose, consapevoli del fatto che, una volta discusse, vanno messe alle spalle pensando a migliorarle e pensando al futuro. Come sempre succede col presidente, è stato un dialogo molto amabile, non come è stato riportato da qualcuno. Ero in ufficio quando parlavamo e avevo finestra e porta chiusa. Fino ad oggi, tutto qua dentro è andato nella maniera che ci auspicavamo andasse: sempre in crescita e positivamente. Tutto fila per logica e per come vogliamo. Questo è ciò che dico io. Se chi l’ha scritto ha elementi più dettagliati dei miei e di quelli del presidente, non si può fare niente. Si può scrivere e dire tutto ciò che si vuole“.

Sul Bologna Andreazzoli si è così espresso:

“Mi aspetto un avversario di valore, perché non sarà assolutamente la sconfitta contro la Roma che gli farà cambiare le carte in tavola. Nessuna sconfitta o vittoria fa cambiare le carte in tavola, a volte è l’opinione generale ad essere particolarmente influenzata dal risultato, ma la squadra rimane di assoluto valore. Il Bologna per come accetta la battaglia, per come è condotta e per come sta in campo mi piace molto. Sappiamo che, particolarmente quest’anno, sarà difficile trovare gare che sulla carta siano scontate. Non solo per la fascia media, ma anche per la fascia alta”.

GENOA BOLOGNA – Gli emiliani sono partiti benissimo in campionato, Mihajlovic sta trasmettendo ugualmente grinta e gioco nonostante il suo problema personale:

“Io ho ascoltato con piacere le interviste dei calciatori e dell’ambiente nel quale vive. Sono interviste che fa veramente piacere ascoltare perché sono tutte rivolte alla positività che quest’uomo ha sempre dimostrato di avere, ma che si sono ingigantite nel momento in cui si è verificato il problema. Ho la sensazione che la gratitudine dei calciatori verso Sinisa possa essere veicolo importante anche da portare sul campo”