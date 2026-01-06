Genoa, Bento preferisce i rossoblù al West Ham
GENOA BENTO WEST HAM – Come noto, dopo l’impossibilità di arrivare a Perin e le difficoltà per Livakovic, per la porta il Genoa ha messo nel mirino con decisione Bento, estremo difensore in forza all’Al-Nassr.
Una interessante novità la fornisce Sky Sport, secondo cui il giocatore brasiliano preferirebbe il Genoa al West Ham, altro club sulle sue tracce.
GENOA BENTO WEST HAM – L’offerta dei rossoblù e degli inglesi sarebbe pressoché identica, cioè di prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.
Nella giornata di oggi Beto dovrebbe avere un colloquio con la dirigenza dell’Al-Nassr, al fine di comunicare sia il desiderio di giocare in Europa, ma soprattutto la propria preferenza per la squadra allenata da Daniele De Rossi.
Nel corso della estate 2024 il calciatore classe 1999 sembrava vicino all’Inter, a cui era stato accostato con insistenza, ma alla fine aveva preferito la Saudi Pro League.
