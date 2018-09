Genoa, Ballardini:”Piatek? Siamo all’inizio”

Vola il Genoa che coglie a Frosinone i primi tre punti fuori casa. Finisce 2 a 1 con doppietta di Piatek l’uomo dei record in casa rossoblu. Dopo le brutte sconfitte in trasferta con Sassuolo e Lazio finalmente è arrivata una grande risposta e la continuità tra casa e trasferta. A fine partita a Sky Sport Ballardini ha analizzato il momento attuale della squadra:

“Le premesse erano buone, già dal ritiro si intuiva che c’era la voglia di far bene. Ma non mi sarei mai aspettato di fare così tanti punti”

Poi una battuta su Piatek:

“Mi colpisce per il lavoro che fa per la squadra, aiuta molto i compagni, tiene palla e quando serve andare in profondità lui ci va. Siamo ancora all’inizio, deve continuare ad andare dritto sulla strada giusta che lui conosce”

