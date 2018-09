Lazio Genoa, Ballardini:”Non siamo compatti”

Non è bastato il solito Piatek al Genoa. Contro la Lazio il Grifone perde 4 a 1 con le reti di Immobile (doppietta) Savic e Caceido. Riapre il Genoa la gara all’inizio della rioresa ma alcuni errori difensivi permettono alla Lazio di dilagare.

A fine partita Ballardini a RaiSport ha analizzato la partita:

“Se si pensa di poter far bene e di essere così leggero e pensi che le cose ti arrivino prendi degli schiaffi. Siamo convinti di poter far bene, ma l’attenzione più che la preoccupazione, il rispetto per le difficoltà che ci sono bisogna sempre averlo. Non siamo così compatti come le scorse partite, in casa concediamo poco agli avversari. Avevamo riaperto la partita, poi c’è stata la prodezza di un campione come Milinkovic”

