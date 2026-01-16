Genoa: Baldanzi ad un passo, sprint per Casseres del Tolosa

Foto © Stefano D’Offizi

Il Genoa è sicuramente una delle squadre più attive della Serie A in questo calciomercato invernale. Il Grifone è alla ricerca di un portiere (saltato Bento dall’Al Nassr) ma anche di un centrocampista e un rinforzo offensivo. Per l’attacco il nome ormai noto è Tommaso Baldanzi della Roma, mentre per il centrocampo si monitora Cristian Casseres del Tolosa.

GENOA, MANCA SOLO IL VIA LIBERA DELLA ROMA PER BALDANZI; ACCELERATA PER CASSERES

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoblù attendono solamente l’ok definitivo dei giallorossi per chiudere l’arrivo dell’ex Empoli che ritroverebbe mister De Rossi dopo aver lavorato insieme proprio a Trigoria. Baldanzi arriva il Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Casseres, centrocampista classe 2000, è un obiettivo concreto della dirigenza per rinforzare la mediana e vorrebbe chiudere il colpo il prima possibile. Tuttavia, manca l’ok del Tolosa che deve ancora decidere se cedere un giocatore titolare già a gennaio o aspettare la prossima estate.

