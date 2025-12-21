Genoa-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il match della domenica sera

La 16ª giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con Genoa-Atalanta, sfida dal peso specifico rilevante per entrambe. I rossoblù cercano continuità e solidità davanti al proprio pubblico, la Dea vuole restare agganciata al treno europeo nonostante un periodo condizionato da assenze pesanti. Il contesto promette una gara intensa, giocata su ritmo e duelli.

Le scelte del Genoa

In casa Genoa, Daniele De Rossi guarda con attenzione alle condizioni di Ostigard, in recupero e candidato a guidare il terzetto difensivo. A centrocampo Ellertsson si gioca una maglia con Thorsby, mentre sulle corsie agiranno Norton-Cuffy e Martin. Davanti spazio alla coppia Vitinha-Colombo, con Gronbaek e Cornet ancora ai box per affaticamento muscolare. L’idea è quella di un assetto equilibrato, pronto a sfruttare le ripartenze.

L’Atalanta tra emergenza e qualità

Nell’Atalanta pesa l’assenza di Djimsiti, ma Hien ha recuperato dall’influenza e completerà la linea con Scalvini e Kolasinac. Kossounou e Lookman sono impegnati in Coppa d’Africa, Pasalic è fuori per motivi familiari. Raffaele Palladino pensa allora a Samardzic e De Ketelaere alle spalle di Scamacca, con Zappacosta e Bernasconi sulle fasce.

Genoa-Atalanta, le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Samardzic; Scamacca. All. Palladino.

Dove vederla in tv

Genoa-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su smart tv e, per gli abbonati Sky, anche sul canale DAZN 1.