Genoa, Andreazzoli: “Mercato oltre le aspettative, un piacere essere qui”

GENOA ANDREAZZOLI – Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa ha parlato ai microfoni Sky Sport dove ha fatto il punto sul lavoro con i liguri. Queste le sue parole:

“Sentirsi corteggiati da una società come questo è una situazione che mi dà piacere, però non la vedo come un’opportunità così… il mio futuro è molto lungo, almeno spero. Colgo la sfida con la solita voglia di far bene“.

Sul mercato: “E’ arrivato qualcosa di più di quello che ci aspettavamo, siamo contenti e dobbiamo ringraziare il nostro Presidente. Schone era un nome insieme ad altri, non avevamo fretta e quando si dice che la fretta è cattiva consigliera, è la verità, magari avremo perso l’occasione. Siamo contenti, inutile parlare del calciatore, è riconosciuto da tutti come importantissimo ma siamo contenti anche della persona che abbiamo avuto l’occasione di conoscere“.

