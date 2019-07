GENOA ANDREAZZOLI CALENDARIO – Partita di esordio a Roma. Poi Fiorentina ed Atalanta al Ferraris. Queste le prime tre giornate del Grifone dopo il sorteggio della stagione 2019 2020. Un inizio non facile, fuori casa, in un campo ostile da tempo, sponda giallo rossa. Aurelio Andreazzoli, dal ritiro del Genoa, ha rilasciato le prime dichiarazioni:

“La trasferta contro la Roma all’esordio del campionato sarà per me un tuffo nel passato ma avrei preferito debuttare tra le mura miche e non lontano dal Ferraris”.

GENOA ANDREAZZOLI CALENDARIO – Andreazzoli ha poi rilasciato una battuta sulla prima partita casalinga, dove ci si aspetterà l’uomo in più, ovvero la Gradinata Nord:

“Per mettere in campo il dodicesimo uomo dovremmo aspettare la settimana seguente”.

