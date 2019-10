Genoa, traballa la panchina di Andreazzoli: i possibili sostituti

GENOA ANDREAZZOLI – La sconfitta a domicilio di ieri contro il Milan, terminata 2-1 per i rossoneri, potrebbe costare cara ad Aurelio Andreazzoli, da quest’estate tecnico del Genoa.

Dopo un avvio promettente, il “grifone” è inciampato in una serie di risultati negativi, tra i quali gli altri ko contro Atalanta, Cagliari e Lazio. Nelle ultime cinque giornate è arrivato solo 1 punto, nello 0-0 col Bologna.

Così, in occasione della sosta del prossimo fine settimana, in casa Genoa potrebbe essere il cambio di panchina. Secondo quanto riferisce “Il Corriere dello Sport“, i maggiori candidati a prendere il posto del tecnico ex Roma ed Empoli sarebbero Davide Nicola, Stefano Pioli (accostato in queste ore anche alla Sampdoria),Claudio Ranieri e Francesco Guidolin. Defilato, invece, il profilo di Thiago Motta.

Genoa, sempre più in bilico la posizione di Andreazzoli

GENOA ANDREAZZOLI – Queste alcune dichiarazioni del tecnico rilasciate ieri sera a “DAZN“: “Se non giochi con organizzazione contro una squadra come il Milan, paghi. Noi abbiamo pagato oggi in termini di risultato, ma non sotto il punto di vista della prestazione.

Visti gli episodi di stasera? Sono quasi tutti episodi. Ci sono responsabilità anche mie, ma sono tutti episodi, a volte leggerezze, che ci stanno in un gruppo giovane che va educato, incattivito. Purtroppo sono quasi sempre gli episodi a decidere: abbiamo preso tanti gol con la squadra schierata, quando dovremmo gestire la situazione in maniera migliore“.