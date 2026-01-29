Il Genoa ha ufficializzato l’acquisto di Alexsandro Amorim de Freitas, centrocampista quasi ventunenne arrivato dal Fortaleza in Europa nel 2022 per poi passare in prestito in Spagna all’Athletic Club ed infine in prestito all’FC Alverca dove ha giocato ventuno partite e realizzato due gol.

Il brasiliano “sa abbinare qualità a quantità con spirito di sacrificio e appartenenza”, sottolinea il club ligure e quindi sposando il DNA del club, dimostrando già in Portogallo “autorevolezza, tecnica e visione”.

Nel mentre, la squadra allenata da Daniele De Rossi sta ultimando la preparazione alla vigilia della gara che aprirà domani la ventitreesima giornata di campionato, la trasferta a Roma contro la Lazio.

Il mese di febbraio andrà avanti con avversari Napoli, Cremonese e Torino.