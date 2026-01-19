Genoa, addio a Stanciu: risolto il contratto dopo sei mesi

Un epilogo anticipato

L’avventura di Nicolae Stanciu al Genoa si è conclusa dopo soli sei mesi: club e giocatore hanno trovato l’accordo per una risoluzione consensuale del contratto, in scadenza nel giugno 2027. Il centrocampista rumeno, arrivato a parametro zero dal Damac FC la scorsa estate, è quindi di nuovo svincolato e libero di cercare una nuova squadra.

Un impatto minimo nonostante le premesse

L’esperienza in rossoblù, iniziata con l’ambizione di essere un tassello importante nel progetto di Patrick Vieira, non ha mai decollato. Stanciu ha collezionato appena 7 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno un’unica rete contro il Vicenza in Coppa. Dopo le prime due giornate da titolare, ha perso progressivamente spazio, complici prestazioni non convincenti e un infortunio al bicipite femorale a ottobre. Il suo ultimo, beffardo contributo è stato il rigore sbagliato nel recupero contro il Milan, che ha sigillato simbolicamente un percorso fallimentare.

Le prospettive future

Con questa separazione, il Genoa alleggerisce la rosa da un elemento poco utilizzato sia da Vieira che dal suo successore Daniele De Rossi. Per Stanciu, classe 1993, si apre ora un nuovo capitolo di carriera. Già accostato al Rapid Bucuresti, il giocatore dovrà trovare velocemente una sistemazione per rilanciarsi dopo una parentesi italiana decisamente sottotono.