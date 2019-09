Gattuso, Genoa prossima destinazione se salta Andreazzoli?

GATTUSO GENOA – Dopo il pesante ko nella trasferta contro la Lazio, cinque punti in sei partite di campionato, il Genoa starebbe valutando Gennaro Gattuso in panchina qualora venisse meno la fiducia nei confronti di Aurelio Andreazzoli. Queste le ultime voci di mercato che parlano di un possibile incontro già nella giornata di domani o dopodomani. In seconda battuta, piace mister Nicola.

Il calendario, inoltre, propone nel prossimo weekend una sfida non banale: Genoa – Milan.

