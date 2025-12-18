Gatti spegne le voci Juve: “Conta solo la partita, il resto è rumore”

La vigilia dello Stadium tra campo e polemiche

La Juventus si prepara ad affrontare la Roma allo Stadium in una partita che pesa per la corsa all’Europa e per restare agganciati al treno Scudetto. Alla vigilia del big match, però, l’attenzione si è spostata anche fuori dal campo, tra indiscrezioni su presunti attriti interni allo spogliatoio bianconero. Voci che hanno trovato rapida risposta.

Il messaggio di Gatti e la posizione del gruppo

A chiarire la situazione è stato Federico Gatti, attualmente ai box per infortunio, con un intervento diretto e netto sui social. “Trovo inconcepibile che possano circolare notizie totalmente prive di fondamento, costruite dal nulla, per di più alla vigilia di una partita così importante”, ha scritto il difensore. E ancora: “L’unica cosa che conta ora è la partita. Il resto è solo rumore”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che hanno trovato eco anche nelle immagini condivise dai compagni, segnale di compattezza del gruppo.

Spalletti e Gasperini, incrocio ad alta tensione

Sul campo, la sfida tra la Juventus di Luciano Spalletti e la Roma di Gian Piero Gasperini promette intensità e contenuti tattici. I bianconeri cercano continuità, i giallorossi vogliono rilanciare le proprie ambizioni. Il peso specifico dei tre punti è evidente.

Focus totale sul campo

Il messaggio che filtra dall’ambiente Juventus è chiaro: nessuna distrazione, nessuna crepa interna. Anche senza poter scendere in campo, Gatti ha scelto di fare muro attorno alla squadra. Ciò che significa veramente è questo: ora parla il campo, tutto il resto resta sullo sfondo.