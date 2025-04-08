Gasperini, subentra il Milan: idea giusta per D’Amico e Tare: ora..

Anthony Ferrara · Pubblicato il 8 Aprile 2025

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta in procinto di lasciare la Dea, potrebbe risultare un serio candidato per la panchina del Milan

Foto di Stefano D’Offizi

MILAN GASPERINI – Poco meno di un anno fa, erano state le avances del Napoli (definita una splendida capace di ammaliare lo stesso Gasperini al punto di mettere il dito in un matrimonio, poi, rimasto saldo con la Dea), a far vacillare il rapporto tra il tecnico e l’Atalanta. Oggi, il corteggiamento potrebbe partire da un’altra big che, esattamente come gli azzurri nel corso della passata stagione, cercheranno il riscatto a partire dal 2025/2026 dopo un’annata disastrosa. Una proposta, infatti, secondo quanto riferito da calciomercato.com, potrebbe giungere dal Milan, con il club meneghino che ha già pianificato la rivoluzione estiva partendo dalle fondamenta, vale a dire, dalla nomina del Direttore Sportivo.

E proprio dall’eventuale consolidamento delle candidature di Tony D’Amico e Igli Tare, i quali, al momento, si contendono la prestigiosa poltrona di Casa Milan, il profilo di Gian Piero Gasperini potrebbe risultare quello giusto per la ripartenza del Diavolo. L’ex dirigente della Lazio aveva già tentato, in tempi non sospetti, di far varcare al Mister piemontese le porte della capitale, mentre il solidissimo rapporto professionale con l’attuale dirigente della Dea potrebbe riproporsi anche a Milano, sponda rossonera.

Outsider Gasperini per il Milan: il tecnico entra a far parte della wish list del Diavolo

Tra le candidature forti di tecnici quali Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Antonio Conte, tutti rigorosamente accumunati dal Made in italy dal quale intende ripartire il Milan una volta interrotta la catena portoghese con Fonseca, prima e Conceicao, poi, gli exit poll di Via Aldo Rossi potrebbero comprendere un altro profilo ritenuto più che idoneo: quello di Gian Piero Gasperini. Appena un anno dopo il serrato corteggiamento proveniente da Napoli, dunque, il matrimonio decennale tra Gasp e la Dea subirebbe un secondo, profondo momento di riflessione, che potrebbe condurre a una definitiva separazione.