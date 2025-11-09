Gasperini: “Roma in crescita, squadra più matura e unita”

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Gasperini analizza la vittoria contro l’Udinese

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo per 2-0 contro l’Udinese, evidenziando la solidità e la maturità del gruppo. “Prova convincente, nel finale eravamo stanchi ma abbiamo disputato una grande partita contro una squadra fisica e difficile da affrontare. Sono molto soddisfatto perché la squadra cresce, gioca e ci crede”, ha dichiarato l’allenatore giallorosso.

Roma, progressi evidenti nel gioco offensivo

Il tecnico ha sottolineato i miglioramenti nella fase offensiva: “È bello vedere quanti giocatori riempiono l’area. Questo prima non accadeva, ma ora si vedono segnali importanti. È un buon momento per noi, ci godiamo la sosta dall’alto della classifica e speriamo di recuperare alcuni giocatori”.

Infortuni e fiducia nei protagonisti

Nonostante le assenze pesanti di Bailey, Dybala, Ferguson e Dovbyk, Gasperini ha rimarcato la capacità della Roma di restare pericolosa: “Abbiamo trovato nuovi riferimenti offensivi, attacchiamo con più uomini”.

Su Lorenzo Pellegrini, l’allenatore ha aggiunto: “È un ragazzo sano, maturo e di grande qualità. Dovevamo solo ridargli fiducia, ora sta bene e la squadra ne beneficia”.

Infine, su Dovbyk, il tecnico ha concluso: “Lo valuteremo domani, non sembra grave. La sosta ci aiuterà, ma potrebbe restare fuori per 2-3 settimane”.

