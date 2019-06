Gareth Bale presto all’Inter? Antonio Conte ha fatto il suo nome!

Il nome di Bale sarebbe una richiesta specifica di Conte nonostante la stagione del calciatore sia stata deludente

Gareth Bale Inter Conte – L’Inter di Antonio Conte sta prendendo forma e i dirigenti continuano a lavorare sul mercato per accontentare il tecnico. L’allenatore avrebbe bisogno di un attaccante e avrebbe chiesto un attaccante di livello internazionale: Gareth Bale.

La rivelazione fatta durante una trasmissione sportiva di ‘El Chiringuito Tv’ ha avuto l’effetto della più classica bomba di mercato. La fonte è nota per la vicinanza al club di Madrid e per aver anticipato colpi clamorosi di mercato negli anni passati; ad esempio quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Una voce e nulla più che è rimbalzata in Italia e come tale va presa alla luce soprattutto delle proporzioni economiche dell’operazione. Un affare possibile? Presto per parlarne in questi termini; soprattutto alla luce del tormentone estivo che un anno fa accompagnò tutta la sessione di calciomercato dei nerazzurri. Ovvero, la trattativa per Luka Modric.

Gareth Bale Inter Conte – Tanti ne versò il Real nelle casse del Tottenham (per la precisione furono 101) per portare in Spagna l’esterno gallese che, da quando Cristiano Ronaldo è volato in Italia alla Juventus, è diventato il calciatore più pagato della rosa in base a uno stipendio di 15 milioni di euro netti all’anno. Nemmeno il capitano, Sergio Ramos, arriva a questa cifra fermandosi (come Toni Kroos) a 11.7 milioni.

Quanto al valore di mercato, è ‘abbordabile’ – 70 milioni di euro è la quota indicata da Transfermarkt – ma la clausola da 500 milioni di euro messa a mo’ di lucchetto al contratto fino al 2022 è un ostacolo insormontabile. D’accordo con gli effetti del Decreto crescita ciò che prima era una ‘missione impossibile’ adesso sembra un’impresa fattibile ma la realtà dei conti è tale da lasciare – per adesso – l’ipotesi nel mondo dei sogni.

Vedremo nei prossimi giorni se l’operazione di mercato andrà in porto per i nerazzurri.