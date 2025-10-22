Galliani e il Milan: certi amori non sono ancora finiti; le ultime

Anthony Ferrara · Pubblicato il 22 Ottobre 2025 · Aggiornato il 22 Ottobre 2025

Il ritorno di Adriano Galliani al Milan è ancora di stretta attualità: le ultime su un affare in stallo, ma ancora in piedi; il ruolo

GALLIANI MILAN ULTIME – Parafrasando quel motivetto di Venditti tanto caro ad Adriano Galliani, la liaison tra l’ex Amministratore Delegato dell’epopea berlusconiana e il Milan non è ancora finita. Anzi, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da calciomercato.com, il dirigente brianzolo sarebbe ancora in dialoghi più che avanzati con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, rispettivamente fondatore e Senior Advisor del Fondo Redbird. La cessione del pacchetto azionario del Monza, con Galliani in prima fila per conto di Fininvest – azienda holding della famiglia Berlusconi – ha sancito la definitiva uscita del dirigente dal club lombardo, dopo averlo condotto dalle categorie inferiori sino a presentarsi alle porte della Serie A per la prima volta nella storia del Monza.

Con il passaggio ad un’altra proprietà statunitense LBV, capitana da Baldissoni, Galliani ha declinato circa la possibilità di assumere la carica di Presidente. Così, dal 25 settembre, l’ottantunenne può dedicarsi agli impegni politici e istituzionali. Sin da quest’estate, rimbalzano indiscrezioni circa l’accordo con il Fondo RedBird per l’ingresso a Casa Milan, rigorosamente dalla porta principale, per un dirigente che ha contribuito a raggiungere ben ventotto trofei in trentuno anni di presidenza berlusconiana.

Il Milan e Adriano Galliani, prove di accordo malgrado le smentite: ulteriori contatti

Gerry Cardinale, su assist di Zlatan Ibrahimovic, aveva già stabilito i primi contatti per restituirgli la poltrona da dirigente, ma non da Amministratore Delegato o Presidente del club, ruoli in carica a Scaroni e Furlani. Così, il Diavolo starebbe ancora studiando la soluzione migliore per avvalersi della competenza dell’ex AD e il ruolo da super consulente del calcio potrebbe proprio fare al caso di Galliani. Nonostante le secche smentite, gli indizi per certificare un amore non ancora finito continuano a manifestarsi.