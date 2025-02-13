Galliani, colpo del condor a mercato chiuso: Keita Balde al Monza

Anthony Ferrara · Pubblicato il 13 Febbraio 2025

Keita Balde, ex centravanti della Lazio e dell’Inter, è ufficialmente un nuovo acquisto del Monza: il comunicato del club brianzolo

KEITA BALDE MONZA – “Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025”. Attraverso questa nota ufficiale, apparsa sul sito del club pochi minuti fa, il Monza ha reso noto l’ingaggio dell’ex attaccante di Lazio e Inter, tra le altre. Keita Balde, prelevato dalla lista dei calciatori svincolati dopo l’ultima esperienza vissuta in Turchia, al Sivasspor, farà parte della rosa a disposizione di Alessandro Nesta, tecnico appena reintegrato dopo l’esonero di qualche settimana fa in favore di Salvatore Bocchetti, fino al 30 giugno 2025.

L’attaccante senegalese ha definitivamente convinto, dopo qualche allenamento agli ordini dell’ex difensore del Milan, riguardo la propria tenuta fisica. I test hanno fornito esito positivo, con Keita Balde considerato abile e arruolabile dopo un periodo di inattività lungo due mesi. L’ultima gara giocata in Turchia, infatti, risale allo scorso 8 dicembre.

Da quel momento, lo svincolo contrattuale con il club turco ha consentito ad Adriano Galliani di piazzare un colpo per l’attacco a mercato ampiamente chiuso, con la possibilità di mettere a disposizione di Nesta l’ex Sampdoria già in vista della fondamentale gara, (probabilmente l’ultima chiamata per salire sul treno salvezza per i brianzoli), contro il Lecce di Marco Giampaolo. Nuova tappa in vista per il trentenne attaccante, dopo una carriera trascorsa in giro per l’Europa tra Italia, Francia, Spagna, Russia e Turchia.

