Galatasaray travolge la Juventus: a Istanbul finisce 5-2
In una notte incandescente di Champions League, il Galatasaray demolisce la Juventus con un pesante 5-2 che sa di sentenza. All’Ali Sami Yen Spor Kompleksi i bianconeri resistono un tempo, si illudono con la doppietta di Teun Koopmeiners, poi crollano sotto i colpi di un secondo tempo feroce dei turchi.
Primo tempo: illusione bianconera
Sorprende l’assetto iniziale scelto da Luciano Spalletti, con Weston McKennie riferimento offensivo supportato da Francisco Conceição e Kenan Yildiz. L’avvio è tutto del Galatasaray: al 16’ Gabriel Sara punisce un errore di Yildiz e batte Michele Di Gregorio.
La reazione della Juventus è immediata. Prima il tap-in vincente di Koopmeiners, poi il sinistro chirurgico dell’olandese su assist di McKennie ribaltano il punteggio. In mezzo, l’infortunio di Bremer, sostituito da Federico Gatti, segnale di una serata complicata.
Ripresa: Lang guida la tempesta turca
Nella ripresa il copione cambia radicalmente. Noa Lang firma il 2-2 sfruttando una respinta corta di Di Gregorio. Poco dopo, punizione di Gabriel Sara e deviazione decisiva di Davinson Sánchez per il sorpasso turco.
L’espulsione di Juan Cabal spegne ogni velleità bianconera. Ancora Lang, dopo un errore in disimpegno, cala il poker. Nel finale Sacha Boey chiude i conti con una conclusione potente.
Per la Juventus è una sconfitta pesante, che complica il cammino europeo; il Galatasaray, trascinato dal proprio pubblico, mette una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi.