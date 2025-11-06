Galatasaray su Pavlovic: il Milan fa muro per gennaio
Galatasaray, occhi su Pavlovic per gennaio
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Galatasaray ha messo nel mirino Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, in vista della finestra invernale di calciomercato. Il club turco avrebbe già avviato i primi contatti con la dirigenza rossonera per sondare la disponibilità a trattare, spinto dal desiderio di rinforzare il reparto arretrato in vista della seconda parte di stagione.
Il Milan non apre alla cessione
Dalle prime indiscrezioni, la posizione del Milan appare chiara: Pavlovic non è considerato sul mercato. Il serbo, diventato un punto di riferimento della difesa, si è guadagnato la piena fiducia di Massimiliano Allegri, che ne apprezza solidità e personalità.
Pavlovic resta un pilastro per Allegri
Il tecnico rossonero considera Pavlovic un elemento chiave nel nuovo assetto difensivo, tanto da averne fatto un titolare fisso nelle ultime uscite stagionali. Per questo motivo, la proposta del Galatasaray potrebbe non andare a buon fine, salvo un’offerta economica particolarmente significativa.
In ogni caso, l’interesse del club turco conferma la crescita del difensore serbo, che ha saputo imporsi in Serie A con prestazioni costanti e autoritarie.
