Galatasaray su Lookman, proposti 9 mln. Trattativa con l’Atalanta
Foto © Stefano D’Offizi
Il Galatasaray accelera per Lookman
Il Galatasaray ha deciso di affondare il colpo per Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Fanatik, il club turco ha messo sul tavolo un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione, una cifra che il giocatore avrebbe già accettato. L’obiettivo è chiaro: portare il nigeriano a Istanbul già nella finestra invernale per rinforzare il reparto offensivo.
La posizione dell’Atalanta e le strategie sul mercato
La dirigenza della Dea ha fissato la valutazione di Lookman tra i 55 e i 60 milioni di euro. Una cifra importante che riflette l’impatto del giocatore in Serie A e nelle competizioni europee. Come riferito dal giornalista Ekrem Konur, il Galatasaray starebbe esplorando anche la formula del prestito con diritto di riscatto, cercando un margine di manovra per chiudere l’operazione senza compromettere l’equilibrio finanziario del club.
Il piano per gennaio
L’intenzione del Galatasaray è concreta e immediata. La società vuole regalare a Okan Buruk un innesto di alto profilo già a gennaio per aumentare la competitività del gruppo nella lotta al titolo in Super Lig e nelle coppe nazionali. La trattativa con l’Atalanta rappresenta il passaggio decisivo, ma la determinazione del club turco lascia intendere che il tentativo sarà insistito fino all’ultimo giorno utile.
L’operazione entra ora nella fase cruciale, con il futuro di Ademola Lookman che potrebbe presto cambiare direzione.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League