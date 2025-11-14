Galatasaray su Lookman, proposti 9 mln. Trattativa con l’Atalanta

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Novembre 2025 · Aggiornato il 14 Novembre 2025

Il Galatasaray accelera per Lookman

Il Galatasaray ha deciso di affondare il colpo per Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Fanatik, il club turco ha messo sul tavolo un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione, una cifra che il giocatore avrebbe già accettato. L’obiettivo è chiaro: portare il nigeriano a Istanbul già nella finestra invernale per rinforzare il reparto offensivo.

La posizione dell’Atalanta e le strategie sul mercato

La dirigenza della Dea ha fissato la valutazione di Lookman tra i 55 e i 60 milioni di euro. Una cifra importante che riflette l’impatto del giocatore in Serie A e nelle competizioni europee. Come riferito dal giornalista Ekrem Konur, il Galatasaray starebbe esplorando anche la formula del prestito con diritto di riscatto, cercando un margine di manovra per chiudere l’operazione senza compromettere l’equilibrio finanziario del club.

Il piano per gennaio

L’intenzione del Galatasaray è concreta e immediata. La società vuole regalare a Okan Buruk un innesto di alto profilo già a gennaio per aumentare la competitività del gruppo nella lotta al titolo in Super Lig e nelle coppe nazionali. La trattativa con l’Atalanta rappresenta il passaggio decisivo, ma la determinazione del club turco lascia intendere che il tentativo sarà insistito fino all’ultimo giorno utile.

L’operazione entra ora nella fase cruciale, con il futuro di Ademola Lookman che potrebbe presto cambiare direzione.

