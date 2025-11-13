Galatasaray su Lookman: pronta offerta da 15 milioni all’Atalanta
Foto © Stefano D’Offizi
Galatasaray, operazione in corso per Ademola Lookman
Secondo quanto riportato da Fanatik, il Galatasaray è pronto a tentare il colpo Ademola Lookman nel mercato di gennaio. Il presidente Dursun Özbek e il segretario generale Eray Yazgan hanno confermato l’esistenza di un’operazione in corso per rinforzare la rosa, senza però rivelare apertamente il nome del giocatore. Tutti gli indizi portano all’esterno nigeriano dell’Atalanta, protagonista di un avvio di stagione complicato sotto la guida di Ivan Juric.
Trattativa avviata con l’Atalanta
Il club turco avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del calciatore e sta preparando un’offerta ufficiale da circa 15 milioni di euro per convincere l’Atalanta a cedere. L’obiettivo del Galatasaray è chiudere l’affare entro l’inizio della sessione invernale, così da permettere a Lookman di inserirsi immediatamente nel progetto tecnico.
Lookman in bilico: il futuro si decide a gennaio
Dopo una scorsa stagione positiva, Ademola Lookman sta vivendo settimane difficili a Bergamo, dove la concorrenza interna e alcuni problemi fisici hanno limitato il suo rendimento. Il trasferimento in Süper Lig rappresenterebbe per lui un rilancio importante, mentre per l’Atalanta potrebbe essere l’occasione per monetizzare e reinvestire sul mercato.
Il Galatasaray, dal canto suo, è pronto a fare sul serio. L’operazione Lookman è entrata nel vivo.
